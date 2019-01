Puno: Cuestionan mesa de trabajo del proyecto de instalación de la Zona Franca Comercial

Publicado el dia jueves 24 de enero del 2019 a las 07:31

Durante la mesa de trabajo del Proyecto de instalación de la Zona Franca comercial para Puno, Isaac Américo Apérrigue Roselló, presidente de la Cámara de Comercio Industria Producción Turismo y Servicios San Román – Juliaca, cuestionó al parlamentario puneño, Lucio Ávila, por querer realizar una mesa de trabajo sin resultados concretos para justificar la representación parlamentaria.



“Este tema es político y de decisión, y sería por gusto perfeccionar técnicamente el documento, debido a que el congresista puneño no tiene el visto bueno de CONFIEP, la sociedad nacional de industria y no tiene los votos, porque no creo que los congresistas fujimoristas voten a favor de esta propuesta”, dijo Apérrique Roselló.



Consideró que la estrategia no es evaluar artículo por artículo, sino como nos organizamos como región para lograr objetivos concretos con metas definidas. Es más el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri debió de declarar en emergencia la ZEDE Puno donde se gastó más de 5 millones de soles.



Lamentó que hayan transcurrido 12 años y no se tenga nada concreto sobre la zona franca comercial, peor aún ya hay proyectos de Ley presentados por ex congresistas para crear la zona franca comercial, los mismos que tenían opinión negativa del MEF, CONFIEP, sociedad nacional de industria, SUNAT, entre otros, bloqueando desde arriba la posibilidad de bloquear la zona franca comercial.