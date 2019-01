El colmo. El proyectista que formuló el expediente técnico para la remodelación de la Plaza de Armas de Puno, en la gestión del ex-alcalde Iván Flores, habría puesto en evidencia que el referido proyecto aún no habría sido evaluado por la Municipalidad Provincial de Puno, tampoco se habrían generado las observaciones, menos se habrían subsanado las mismas.Al respecto, el decano regional del Colegio de Arquitectos del Perú en Puno, Juan Carlos Cáceres-Olazo Jara, lamentó que el representante del Ministerio de la Cultura en Puno, haya aprobado un proyecto inconcluso y con una serie de observaciones no subsanadas.“Lamentablemente este proyecto no estaba apto para su ejecución y aún así fue aprobado el Ministerio de la Cultura”, indicó el representante de los arquitectos en Puno.Consideró que el representante del Ministerio de la Cultura debería explicar los criterios que tomó para aprobar el proyecto de la remodelación de la Plaza de Armas.El decano regional del Colegio de Arquitectos del Perú en Puno, recordó que a este proyecto se le ha sugerido la implementación de los sistemas de evacuación de aguas pluviales, iluminación, el ancho de los pasadizos con la implementación de la pileta central, entre otras observaciones.