Este año continuarán las acciones de protesta contra el actual gobierno nacional, quien a la fecha, no ha cumplido con el pago de la homologación a los docentes universitarios de la primera casa superior de estudios, que es la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, informó Fermín Mestas Pacompia, secretario general del Sindicato de Docentes Universitarios.Recordó que aún son varias las demandas pendientes de los catedráticos, si bien es cierto el Congreso de la República aprobó la ley para el pago de los 25 y 30 años de servicio; gastos por sepelio y luto, sin embargo, el gobierno no ha emitido el decreto supremo para que se haga efectivo tal demanda”, indicó el representante de los docentesAnte esta situación, no descartó que los docentes universitarios, nuevamente reinicien sus acciones de lucha en los primeros días de reinicios de las actividades académicas en la universidad nacional del altiplano