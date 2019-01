El día miércoles se conformó una comisión multisectorial para que haga seguimiento al tema de la construcción de las plantas de tratamiento de las aguas residuales (Ptar), dónde informaron que los representantes del Pro-inversión debían informar sobre el cronograma y los avances que se tiene, el mismo que no se cumplió.Richard Tipo, regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, mostró su preocupación con la presencia de otros representantes quienes no tenían carácter resolutivo, peor aún no supieron plantear el nuevo cronograma y los avances del megaproyecto, lo que fue cuestionado.Aseguró que recién el día de hoy arribará el director ejecutivo de Pro-inversión, Alberto Ñeco, donde se abordará el tema de delimitación territorial Puno con Moquegua y el informe, avances de la construcción de la planta de tratamiento desde las 10 de la mañana.Lamentó que este faltando coordinación directa entre la autoridad municipal y los representantes de pro-inversión, para evitar improvisaciones en el tema más aún tras las suspensiones de la adjudicación que se están dando permanentemente