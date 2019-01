El último miércoles, el ex presidente Alberto Fujimori regresó al penal de Barbadillo (Diroes) para terminar de cumplir su condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. Ayer, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, manifestó que se debe respetar la decisión del Poder Judicial (PJ) sobre este tema.“Aquí lo que hay es una disposición del PJ y nosotros, como Poder Ejecutivo, a través del INPE, tenemos que cumplirla (...) Cuando asumí el cargo, juré cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución”, expresó desde Piura, adonde llegó para supervisar obras de la reconstrucción en el norte.Asimismo, afirmó que ya se ha coordinado con el Ministerio de Justicia “para dar todo el soporte médico” al ex mandatario y así “su salud esté a buen resguardo”. Por su parte, el cardenal Pedro Barreto también se refirió a la situación de Fujimori. Sostuvo que la justicia debe aplicarse igual para todos.“Hay hermanos y hermanas con enfermedades terminales y en condiciones infrahumanas en las cárceles y no tenemos que hacer excepciones. Si hacemos excepciones, ciertamente estamos mal”, afirmó en Radio Nacional.(Peru21)