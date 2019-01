Puno: Exigen implementar la resolución coactiva vecinos que no se retiran del terreno de Essalud

Publicado el dia sábado 26 de enero del 2019 a las 07:35

La representante de la sociedad civil de Puno, Cesárea Luna Olvea, lamentó que en la gestión del ex alcalde Iván Flores no se haya cumplido con ejecutar la resolución coactiva contra aquellos vecinos que de buena manera aún no han retirado sus puertas y ventanas que dan con los terrenos asignados para la construcción del nuevo hospital de Es salud – ‘El Altiplano’ de Alto Puno.



Dijo que todos estamos llamados a exigir que estos vecinos cierren sus puertas y ventanas orientadas a este terreno, a fin de evitar más observaciones de Es Salud Lima, “yo he conversado con el actual alcalde y hay la predisposición para hacer cumplir la resolución coactiva”, indicó.



Luna Olvea, instó a las autoridades ser firmes con sus decisiones, “esperemos que esto se pueda subsanar oportunamente y antes que llegue la comisión de alto nivel”, indicó la representante de la sociedad civil.