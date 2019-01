Aunque esto no sea del agrado del fujimorismo, hoy será un día crucial para las distintas bancadas del Parlamento. A partir de las 11 de la mañana, en Junta de Portavoces, se deberá lograr un acuerdo respecto a la recomposición del Consejo Directivo y de las comisiones ordinarias, tras la creación de nuevas bancadas.Sobre ello, el congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular (FP), acusó ayer, en Twitter, al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de “sacar la vuelta” a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) e impulsar esto con otros fines.“Se está mezclando en un solo costal a tránsfugas y disidentes de conciencia para formar nuevas bancadas”, aseveró Tubino y retiró que FP se opondrá hoy a dicho acuerdo.¿En qué perjudica a FP?Con la creación de la Bancada Liberal, de Cambio 21 y Unidos por la República, se dio una nueva configuración de fuerzas en el Legislativo, la cual ya no requiere del fujimorismo –grupo mayoritario– para lograr quórum o tomar decisiones en las distintas comisiones del Congreso.Según Tubino, esta situación es ilegal y por ello dejarán sentada su posición. Además, dijo que buscarán impugnar el acuerdo que se tome en la Junta de Portavoces en las instancias correspondientes.El panorama para hoy es dar luz verde a la recomposición del Consejo Directivo y las comisiones ordinarias, ya que los voceros de las agrupaciones que están a favor de ello, juntos, representan a un número (63) superior a la cantidad de congresistas que posee FP (55). Es decir, el fujimorismo ni contando con el apoyo del Apra (5), logrará que la situación se revierta.Esto fue ratificado por el legislador Alberto de Belaunde, portavoz alterno de la Bancada Liberal (BL), quien comentó que, incluso, da igual si FP no asiste a la Junta de Portavoces pues ya no ofrecen quórum. “El fujimorismo tiene que entender que los días de sus imposiciones en el Congreso han terminado”, argumentó.El pasado 7 de enero, FP había decidido no acudir a la pasada Junta de Portavoces, que iba a evaluar el proyecto de ley del Ejecutivo para declarar en emergencia el Ministerio Público, y la sesión se frustró pues no hubo quórum. Hoy la historia es distinta.(Peru21)