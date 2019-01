Se ha cumplido los plazos y la comisión de transferencia de la Municipalidad Provincial de Puno, aún no ha presentado los informes de transferencia, informó el primer regidor del Consejo Municipal de Puno, Jorge Quispe Apaza. Como se sabe el pasado 15 de enero se debieron presentar dichos informes.Refirió que el informe ya debió ser presentado a la Contraloría General de la República. Además, debe ser presentado al consejo municipal y socializado en conferencia de prensa, puesto que serían múltiples las presuntas irregularidades y observaciones, principalmente en los Proyectos de Inversión Pública.Recordó que la declaratoria en emergencia administrativa de la Municipalidad Provincial de Puno dependerá de los informes de la comisión de transferencia, que al momento no hay una decisión sobre el particular es responsabilidad de la citada comisión.