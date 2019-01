Puno: Exalcalde del distrito San Antonio de Esquilache fue cuestionado por pobladores

Publicado el dia lunes 28 de enero del 2019 a las 12:52

El exburgomaestre del distrito de San Antonio de Esquilache, Blaz Acero Zapana, fue cuestionado por los pobladores durante la entrega de cargo al actual alcalde Jorge Cruz Ticona Patina, por presuntamente incumplimiento de algunas obras inconclusas y pago a los trabajadores, acto que se realizó el día de ayer.



Cuando fue cuestionado por las irregularidades de obras de pistas y veredas entre otras obras que ha realizado en otras comunidades y la deuda de pago a algunos trabajadores, el ex alcalde no tuvo una respuesta correcta ni concreta, refirió el poblador Carlos Zapana.



El distrito de San Antonio de Esquilache, tiene muchas necesidades en el campo ganadero como el mejoramiento genético “nos sentimos engañados y no deben prometer lo no van cumplir” señaló.



Asimismo indicó, al actual alcalde, que la población de Juncal, necesita mejorar el transporte y la carreta, mejoramiento genético, cobertizos para los animales para las llamas y alpacas, es lo principal que debería empezar el alcalde.