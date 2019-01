Tras conocerse de las reposiciones laborales que vienen solicitando varios trabajadores, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Martín Ticona Maquera, refirió que si no ordenan los contratos en la municipalidad, después de su gestión la comuna local estará copado por reposiciones judiciales, por lo tanto, es necesario modificar los instrumentos de gestión.Enfatizó que será importante variar la forma de contratación del personal, caso contrario continuará las reposiciones judiciales que el Poder Judicial está determinando en última instancia, con casaciones y medidas cautelares producto de la inadecuada forma de contratación del personal que se tuvo en anteriores gestiones.Detalló que 10 trabajadores tienen casación en última instancia desde la Corte Suprema, algunos con medida cautelar del ex alcalde Iván Flores y otros desde la gestión de Luis Butrón. El grupo de serenos que reclamaban derechos laborales, habrían admitido que estaban en lo incorrecto por lo tanto aceptaron retornar con el CAS, es decir se les realizó una ampliación (una adenda).Al ser consultado sobre declarar en emergencia administrativa la Municipalidad Provincial de Puno, respondió que la emergencia aún no ha sido aprobada, debido a que aún están dando el informe técnico y legal para que los regidores lo aprueban.“Ustedes son testigos de que Puno necesita ser declarada en emergencia, no solamente administrativa, sino en el tema de transporte, comercio, residuos sólidos que permita mejorar estos servicios”, dijo.Cabe citar, que ayer se informó que un total de 93 papeleras y 80 contenedores de residuos sólidos fueron ubicados en diferentes arterias de la ciudad de Puno, donde invocaron a la población a practicar la cultura de limpieza que ayudará a mostrar una ciudad limpia.