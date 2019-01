En el último comunicado emitido por la Unidad de Gestión Educativa Local de Puno, informan que se suspenderá todo el proceso de contratación docente y la adjudicación programada para hoy martes y mañana miércoles 30 de enero en todos los niveles, modalidades y programas educativos, hasta que se emita la respuesta por parte del Ministerio de Educación.Al respeto, los profesores que resultan afectados en la región de Puno, tienen dos posiciones contrarias: unos avalan que la meritocracia debería primar en la contratación de plazas en zonas que no son consideradas EIB, mientras que otros indican que se debe respetar la constancia EIB para la totalidad de docentes.Quienes apoyan que se respete la meritocracia, resaltan que hay muchos estudiantes de zonas urbanas que no hablan el quechua y aymara, por tanto, es innecesario que los docentes tengan la constancia. Asimismo, con el vigente decreto supremo, señalan que maestros que obtuvieron altos puntajes serán desempleados y se obviará la calidad educativa.Los docentes que promueven que se respete la constancia, señalaron que hace varios años se estuvo promoviendo la obtención de la certificación, pero no hicieron caso, varios.