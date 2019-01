Puno: Centros de trabajo no están cumpliendo con las obligaciones laborales

Publicado el dia miércoles 30 de enero del 2019 a las 07:46

En el marco de la festividad Virgen de la Candelaria 2019, inspectores de trabajo emprendieron una campaña de orientación laboral en más de 12 establecimientos como hoteles, hospedajes y restaurantes, donde dieron a conocer que los centros de trabajo deben de contar con un registro de asistencia, horario de trabajo, el trabajador debe tener con un contrato de trabajo y estar en la planilla de remuneraciones.



El director regional de trabajo y promoción del empleo, Midwar Iván Sarmiento Mamani, manifestó que el empleador debe de cumplir con las obligaciones socio-laborales a favor del trabajador, sin embargo tras las visitas inopinadas constataron que muchos de los centros de trabajo no tienen un horario de trabajo establecido, no tienen un registro de asistencia, peor aún el trabajador no tiene un contrato de trabajo.



Precisó que posteriormente realizarán una asistencia técnica a través de capacitaciones dirigido a los centros de trabajo, posteriormente realizaran la etapa de fiscalización laboral a fin de que cumplan con las obligaciones laborales. Aclaró que esta campaña se cumplirá durante toda la presente semana y posteriormente se cumplirá en la ciudad de Juliaca con motivo de la fiesta de carnavales