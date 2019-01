Puno: Docentes contratados exigen modificación del DS N°. 01 y respeto al ranking con buenos puntajes

Un grupo de docentes de diferentes UGELs del departamento de Puno, marcharon por el centro de la ciudad de Puno, en rechazo al Decreto Supremo 01 – 2019 emitido desde el Ministerio de Educación, donde pide la constancia EIB, que no era obligatorio en el año 2018, el mismo que está perjudicando a varios docentes contratados.



El secretario general del sutep provincial de San Román, Pedro Quispe Quisocala, refirió que el ranking del año 2017 establece su validez por dos años, es decir para los años 2018 y 2019, pero la actual Norma está generando confrontación y enfrentamiento entre docentes contratados.



Asimismo maestros que se encuentran en el primer lugar del ranking con buenos puntajes, pero que no tienen constancia EIB, no fueron adjudicados en sus plazas, lo que consideraron una discriminación por parte del Minedu.



Exigieron la modificación del decreto Supremo 01 del 06 de enero 2019, lo que directamente afecto a los docentes contratados a nivel las 14 UGELs, de acuerdo a los compromisos asumidos desde la DREP para que el Ministerio de Educación entre ayer y hoy emita un nuevo Decreto Supremo modificando la 01, para que ya no sea requisito la constancia EIB y se respete el ranking de los que lograron mayor puntaje en el último concurso nacional de conocimientos de docentes contratados.