Puno: Más de 106 mil soles heredo como deuda el exautoridad municipal a la actual gestión

Publicado el dia miércoles 30 de enero del 2019 a las 07:49

¡El colmo! El ex alcalde de Puno Iván Joel Flores Quispe heredó deudas que proceden desde su primer año de gobierno (2015 - 2018) a la gestión del actual alcalde Martín Ticona Maquera por concepto de vacaciones truncas a ex trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno.



Según el titular de la Gerencia de Presupuesto y Planificación Freddy Vilcaapaza Mamani, estas deudas ascienden a los más de 492 mil 106 soles, de los cuales 337 mil soles son por vacaciones truncas.



Manifestó que estos pendientes económicos generarán un desequilibrio en el manejo económico de la Municipalidad Provincial de Puno. El gerente recordó que actualmente hay una gran demanda de los ex trabajadores, que vienen exigiendo el pago de sus beneficios laborales.



Asimismo, reveló que existe una deuda pendiente por el concepto de pago de sentencias, cuyo monto económico asciende a los más de 96 mil soles por pactos colectivos trabajadores y jubilados de la comuna local. Adicionalmente, existen deudas a proveedores de bienes y servicios, cuyos montos aún no están registrados en la referida gerencia; sin embargo, se darán a conocer en el informe de los 100 primeros días de gobierno de la actual gestión municipal.



El gerente de planificación y presupuesto, recordó que el pago de las referidas deudas se efectuará paulatinamente, caso de los trabajadores con sentencias judiciales y vacaciones truncas, puesto que la municipalidad provincial de puno no tiene los montos económicos solicitados.