Puno: Inician investigación preliminar a Jefe de la Oficina Regional de Control y responsable de OCI

Publicado el dia miércoles 30 de enero del 2019 a las 12:08

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, por disposición del fiscal Richard Cañazaca Paredes, aperturó una investigación preliminar en contra de Jilmer Hugo Salas Neyra, jefe de la Oficina Regional de Control; y Alfredo Omar Alegre Choque, jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional por el plazo de 60 días.



A ambos se les acusa de omisión ilegal de acto de su cargo, en un delito contra la Administración Pública.



La denuncia fue presentada por Aldo Valdivia Vega, responsable del equipo revisor de transferencia del Gobierno Regional de Puno. Según versa ambos funcionarios habrían omitido e incumplieron con las funciones de sus cargos tras no realizar en el plazo establecido la instalación de la comisión de transferencia de la ex gestión de Juan Luque a la de Walter Aduviri.



Aldo Valdivia Vega, manifestó que en el proceso de transferencia han pedido reiteradas veces la participación de la Contraloría y de OCI del gobierno regional, sin embargo no fueron atendidos. “En ningún momento se hicieron presentes, ya sea en las actas de instalación de subcomisiones de transferencia” señaló.