Lo perdieron todo. El Consejo Directivo del Congreso le dio ayer la estocada final a la hegemonía parlamentaria de Fuerza Popular al aprobar la recomposición de las comisiones de trabajo como consecuencia de la incorporación de nuevas bancadas. Tras esta decisión, la agrupación naranja perderá por primera vez en 30 meses su mayoría absoluta en las comisiones ordinarias y su poder en las comisiones especiales se verá seriamente disminuido.El cambio más representativo está en la Comisión de Ética y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (ver infografía). En Ética, FP pasará de tener cuatro congresistas a solo uno de los diez que integran el grupo. Mientras que en la subcomisión, los fujimoristas ya no tendrán más de la mitad de los votos con sus ocho miembros porque ahora habrá diecinueve integrantes.Una de las principales críticas a FP ha sido por usar el poder de sus votos en ambos grupos para blindar a personajes cuestionados como el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry o los congresistas Héctor Becerril y Yesenia Ponce.Conscientes del gran costo que representaba la recomposición, Fuerza Popular intentó nuevamente boicotear la sesión del Consejo Directivo, incluso antes de su instalación. Ya lo habían logrado el día anterior.Al empezar la sesión, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, dio cuenta de que los fujimoristas habían acreditado a once legisladores para participar en la cita, a pesar de que la Junta de Portavoces había acordado que FP tenga diez miembros en el Consejo Directivo porque su representatividad había disminuido tras las últimas renuncias.En respuesta, los congresistas de FP empezaron a protestar en diferentes tonos y gestos porque consideraban ilegítima la decisión de la Junta de Portavoces.“Ya vemos cuál es la estrategia con la que han venido”, indicó Salaverry.Al ver que el titular del Congreso no retrocedía, los legisladores naranjas se retiraron de la sesión de manera abrupta y evidentemente ofuscados.“Acá lo que están haciendo es una prepotencia y eso es lo que hay que dejar bien claro, que escuche el presidente (Daniel Salaverry) que está generando el caos. Está incumpliendo el reglamento del Congreso (…) Según la proporcionalidad, nosotros somos 11, no somos 10”, dijo Carlos Tubino, vocero de FP, con el rostro marcado por el enojo.A su vez, la primera y el segundo vicepresidente del Congreso, Leyla Chihuán y Segundo Tapia, salieron detrás de los congresista de FP, lo cual dejó sin quórum al Consejo Directivo. Se repetía la situación que se vivió el martes.“Lamentablemente, también han abandonado los vicepresidentes, por lo cual esta sesión no podrá ser oficial porque no tenemos el quórum para tomar decisiones”, indicó Salaverry.Las demás bancadas mostraron su indignación por el comportamiento de sus colegas y el Frente Amplio anunció que presentaría una moción de censura contra los vicepresidentes.“Entiendo que las bancadas puedan tener una acción de protesta, pero no los miembros de la Mesa Directiva, más aún en una circunstancia difícil para el país”, dijo Humberto Morales, vocero del Frente Amplio.“Yo pensé que había un cambio de actitud de FP al venir aquí, pero el berrinche que acaban de hacer demuestra que no hay espíritu de cambio definitivamente”, apuntó César Vásquez, vocero de APP.(Peru21)