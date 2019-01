Puno: Tres etapas del proceso de contrato impide postulación de quienes no cuentan con constancia EIB

Yonhy Robles Loma Morales, dirigente de docentes contratados en la región Puno, manifestó que los que no tienen la constancia EIB prácticamente están siendo marginados del proceso de contrato docente.



Resaltó que en las tres etapas del proceso de evaluación no son tomados en cuenta. “En la primera etapa del contrato se considera el cuadro de méritos y constancia”.



En la segunda etapa convoca a los docentes de la región y con constancia. En la tercera etapa, el primer llamado se hace a docentes con segunda especialidad, pero registrados en el padrón bilingüe; y el segundo llamado a estudiantes de carrera pero que estén en el padrón EIB, dio a entender.



Con ello, el docente considera que muchos maestros están siendo marginados y vulnerados en su derecho al trabajo. “La constitución política, dice que no se debe marginar por cuestiones de idioma” señaló.