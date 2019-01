Puno: Representante del Ministerio Público intervino la Ugel Puno por presunto omisión de funciones

Publicado el dia jueves 31 de enero del 2019 a las 07:51

Tras una denuncia del proceso de evaluación para encargaturas de direcciones donde se habría incurrido en omisión de funciones y abuso de autoridad, representante del Ministerio Público intervinieron la Unidad de Gestión Educativa de Puno.



Cabe citar, que según algunos documentos existentes la docente Elizabeth Sánchez Quispe habría presentado una fotocopia de una constancia de haber culminado maestría en la Universidad Cesar Vallejo, lo que sería falso según la denuncia alcanzada por la profesora Carmen Quispe Pariapaza docente de la Institución Educativa 70040 de Vilque.



Asimismo la comisión el 23 de enero suscribió un acta donde se le da un plazo hasta el 28 de enero para que pueda acreditar dicha constancia, sin embargo no se habría cumplido hasta la fecha.



Carlos de Amat Espezúa, Fiscal Adjunto Provincial, manifestó que las investigaciones tienen carácter reservado y que por el momento no puede brindar ninguna información sobre el particular.



Sin embargo, explicó que necesita recabar información a fin de calificar la denuncia, de acuerdo a ello, determinaran si se realiza las diligencias posteriores. Además sería la primera denuncia sobre este caso.



Por su parte, el director de la UGEL Puno, David Cornejo, señaló que hay una comisión del proceso de evaluación para encargaturas de direcciones, donde en el procedimiento normal se exige la presentación de un conjunto de documentos con declaración jurada que les atribuye un puntaje.



“La profesora que fue declarada como ganadora cumplió los requisitos, pero hay un reclamo por parte de una de las postulantes que es profesora de la institución educativa de Vilque”, dijo.



Remarcó que en el control posterior, en el caso de que el documento observado no corresponda, la profesora que fue ratificada tendrá que atenerse a las consecuencias de Ley, debido a que ratificó que el documento es verídico.