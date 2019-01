¡Se hizo justicia!. Después de un año, el Jurado Nacional de Elecciones declaró nulo el Acuerdo de Consejo Municipal que suspendió a la ahora ex regidora de la Municipalidad Provincial de Azángaro, Mabel Maritza Valencia Ortiz, quien sin fundamento alguno habría sido retirado de la sesión del pleno,En la resolución del Jurado Nacional de Elecciones se aclara que el referido documento será derivado a la fiscalía de la provincia de Azángaro, a fin de que la misma sea evaluado y tramitado. Valencia Ortiz, consideró haber sido acosada políticamente en los 4 años de gestión del ex alcalde Isidro Solórzano y regidores.Ante esta situación, la ex regidora Maritza Valencia, determinó denunciar penalmente al ex alcalde de la Municipalidad provincial de Azángaro y cuerpo de regidores por el delito de abuso de autoridad y omisión y rehusamiento de actos funcionales previsto art. 377 y organización criminal previsto en el art. 317Por su parte, la ex regidora de Puno, Verónica Gálvez, manifestó que el caso debe ser seguido hasta lograr una sanción contra la ex autoridad de Azángaro que también habría incurrido en el acoso político principalmente contra las mujeres autoridades. Recordó que en el 2018 se ha reportado alrededor de 55 casos de acoso político.