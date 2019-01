¡Confirmado! El titular de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Puno, Heflin Bejar presentó su carta de renuncia irrevocable a su cargo. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Martin Ticona Maquera, admitió haber recibido un documento referido al tema, donde se argumenta que habría ganado una plaza en una universidad, motivo por el cual habría decidido dejar el cargo en la comuna local.Ante esta situación, manifestó que actualmente tienen varios nombres como candidatos para asumir la gerencia municipal; sin embargo, no precisó en cuanto tiempo sería anunciado, “yo tengo el tiempo suficiente y en su momento lo vamos a anunciar”, expresó.De otro lado, informó que actualmente no cuentan con una información certera y amplia sobre los terrenos adquiridos para la ZEEDE y que deben ser saneados por la Municipalidad Provincial de Puno; ante esta situación, dijo que vienen solicitando todos los actuados, a fin de dar celeridad de los tramites documentarios.DEBE SER INMEDIATOEl primer regidor del Consejo Municipal de Puno, consideró que la renuncia del gerente municipal Heflin Bejar no afectará a las primeras acciones implementadas y realizadas por la gestión del actual alcalde Martín Ticona, “habrá una pequeña interrupción, más no se verá afectado la gestión municipal, puesto que recién se ha estado delineando las acciones”, indicó.Asimismo, consideró que en esta semana se debe anunciar al nuevo gerente municipal, puesto que es la instancia de gobierno que tiene bajo su administración a la demás gerencias y subgerencias de la Municipalidad Provincial de Puno.Afirmó que los funcionarios de confianza firman un contrato por tres meses, el mismo que podría quedar sin efecto por una causal grave, “la verdad yo desconozco del porque ha renunciado el gerente municipal, pero ya debe designarse a uno nuevo”, indicó.