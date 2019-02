Puno: Dirigente del Sute pide auditoria a la totalidad de las Ugels de la región

Publicado el dia viernes 01 de febrero del 2019 a las 07:17

Para el secretario general del Sutep Regional Puno, César Tito Rojas, es necesario la implementación de auditorías en las diferentes unidades de gestión educativa local de la región. Consideró que en la gestión del ex gobernador regional Juan Luque Mamani fueron varias las irregularidades evidenciadas, principalmente en el mal manejo económico de las UGEL´s.



“Los directores de la Ugel´s tienen más de tres años en el cargo, por tanto es necesario las auditorias”, replicó Tito Rojas; quien también opinó que en algunas ugeles hubo una malversación de los recursos económicos asignados como bonos y otros.



Por su parte, Lourdes Marcelina Quispe Flores, titular de la Dirección Regional de Educación de Puno, dijo que la entidad que preside, no cuenta con los recursos económicos suficientes para implementar las auditorias en las diferentes Ugel´s; sin embargo, indicó que vienen solicitando un apoyo presupuestal al Gobierno Regional de Puno, de ser positiva la respuesta se podrían implementar las referidas auditorias principalmente en el tema de recursos económicos y humanos.



Sin embargo, Cesar Tito, dirigente del Sute Regional Puno, considero que la carencia de presupuesto no debería ser una excusa para no implementar las auditorias, puesto que la Dirección Regional de Educación si cuenta con abogados que podrían conformar una comisión auditora.