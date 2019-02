“Estoy con la manos limpias”, enfatizó el flamante Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Puno, Hugo Quintanilla Jara, al ser consultado sobre los múltiples cuestionamientos en su contra, cuando fue funcionario de confianza del expresidente regional de Puno, Pablo Hernán Fuentes Guzmán.“Nosotros no hemos tenido ningún problema, jamas hemos sido investigados, porque no hemos tenido nada”, replicó el nuevo Gerente Municipal; quien también, manifestó que trabajará con honestidad y luchará frontalmente contra la corrupción.Quintanilla Jara, aprovechó la entrevista para destacar algunos logros como ex funcionario del Gobierno Regional de Puno, entre estos la construcción de pistas y carreteras por más de 400 kilómetros y la adquisición de gran cantidad de maquinarias.A su turno, Martín Ticona Maquera, alcalde de Puno, destacó la trayectoria de algunos de sus gerentes, entre estos Freddy Vilcapaza de la Gerencia de Planificación y Presupuesto y del reciente designado Hugo Quintanilla, gerente municipal.Ticona Maquera, dijo que Quintanilla Jara, es inocente hasta que el Poder Judicial dictamine lo contrario, a pesar de los múltiples cuestionamientos que actualmente saltan a la luz.