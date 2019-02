Puno: Cambios de subprefectos recién se darían dentro de dos meses

Publicado el dia sábado 02 de febrero del 2019 a las 07:47

El Prefecto Regional de Puno, Wilberth Apaza Días, manifestó que están evaluando el cambio de sub prefectos a nivel del departamento de Puno, actualmente en alrededor de 10 distritos no tiene sub prefectos, puestos que serán cubiertos en los próximos días.



Asimismo evaluaran a los subprefectos que no están cumpliendo de manera correcta el cargo que se les ha encomendado, también hay sub prefectos que están cumpliendo adecuadamente su trabajo a quienes continuarán apoyando.



Recordó que durante su gestión realizaron cambios de las autoridades políticas en Melgar, Lampa, Huancané, tras la decisión política del anterior director general de gobierno, actualmente se tiene a otro director general que recae en Rafael Vargas Málaga, con quien están entablando nuevas estrategias de trabajo.



Estimó que de acuerdo los trabajos de coordinación con el nivel central los cambios recién podrían efectivizarse dentro de 2 meses.