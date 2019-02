Puno: Lamentan que el presidente del Inpe no haya propiciado diálogo con las autoridades de Alto Puno

Publicado el dia sábado 02 de febrero del 2019 a las 07:51

Tras el arribo del presidente del INPE al departamento de Puno, el alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Alto Puno, Guillermo Escalante Barraza, lamentó que el representante nacional del INPE no haya tenido la cordialidad de propiciar un diálogo con las autoridades de este centro poblado, sobre la reubicación del ex penal de Yanamayo.



Aseguró que los del INPE tienen una falta de informar sobre el pedido que vienen realizando los vecinos de Alto Puno, a pesar de que enviaron varios documentos hasta la fecha no tienen ninguna respuesta lo que vienen generando malestar en la ciudadanía.



Otra de las preocupaciones, sería la situación de reos que no son de la región de Puno, tema que también está pendiente.



Explicó que frente a la desidia de los representantes del INPE, próximamente convocaran a una reunión de emergencia a los presidentes y representantes de la sociedad civil, dónde determinaran las acciones que emprenderán.