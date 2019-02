Para el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Martín Ticona Maquera, la propuesta de incrementar el sueldo a los alcaldes del país debe ser bien evaluada, puesto que en algunos municipios los recursos para inversión son significativamente ínfimos.Además, consideró que este tema actualmente es muy sensible para la población, puesto que actualmente el país afronta una crisis política, principalmente por el tema de la corrupción, no sólo en el nivel central, sino también en los gobiernos regionales y locales.Ticona Maquera, admitió que la labor del alcalde no es fácil, puesto que está expuesto a diferentes acciones, incluso denuncias, por ello consideró que la propuesta de subir el sueldo de los alcaldes debe ser bien evaluada.