Una de las principales actividades tradicionales se desarrolla hoy,domingo, 03 de febrero en el estadio Enrique Torres de Belón de la ciudad de Puno.Se trata del concurso de danzas autóctonas en honor a la Virgen de la Candelaria.
Desde las 7 de la mañana, se vienen presentando danzas originarias de diferentes jurisdicciones de la región Puno.
Las comunidades de aymaras y quechuas que participan en este concurso muestran impresionantes coreografías y destreza en el baile evidenciando su identidad y riqueza cultura.
El orden de presentación es el siguiente:
1. CONJUNTO AUTOCTONO CAHUIRES TACQUINA- CHUCUITO
2. AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS INTERNACIONAL PROYECTO PUNO- BARRIO VALLECITO
3. CONJUNTO DE SIKURIS NUEVA EXPRESION RIJCHARIY PUNO
4. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL CHAKU DEL CENTRO POBLADO CHUCAHUACAS
5. CONJUNTO JUVENTUD KAJELOS DE SAN JUAN DE DIOS- PICHACANI
6. CARNAVAL DE CABANILLA COMUNIDAD DE COLLANA
7. LOS TURCOS DE CABANILLA- LAMPA
8. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DE PUPUJA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO
9. ASOCIACION CULTURAL UNKAKOS- MACUSANI- CARABAYA
10. CONJUNTO CARNAVAL "LAWA KUMUS" DE VILLA SOCCA
11. ARTE FOLKLORICO NUEVA GENERACION KAJELOS DEL C.P. MARCA ESQUEÑA
12. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DE PUPUJA ZONA VALLE
13. ASOCIACION CULTURAL DE SICURIS FUERZA JOVEN
14. CONJUNTO AUTENTICO Y ORIGINAL CARNAVAL DE ICHU
15. ASOCIACION DE AYARACHIS DE CHULLUNQUIANI PALCA - LAMPA
16. CENTRO CULTURAL JUVENTUD DE COLLANA - CABANA
17. ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA YAPUCHIRIS JOVENES AYMARAS
18. CARNAVAL DE ALTO ANTALLA- PALCA
19. CARNAVAL DEL DISTRITO DE MAÑAZO- IRRIGACION CAHUALLA
20. CENTRO CULTURAL PINKILLADA- MOHO
21. ASOCIACION EXPRESION CULTURAL UNICA AUQUI AUQUIS ACHACHIS KUMOS DEL C.P UMACHI- MOHO
22. CONJUNTO WIFALAS SAN ANTONIO DE PUTINA
23. CONJUNTO LOS LLAMERITOS DE CANTERIA
24. ASOCIACION CHAKALLADA JUVENTUD CLAVELITOS DE CAMACANI- PLATERIA
25. AGRUPACIÓN CULTURAL SICURIS "JUVENTUD ROSALES ROSASPATA
26. CONJUNTO MAYKU KONDORINE- KELLUYO
27. CONJUNTO DE SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS- PRIMARIA
28. ASOCIACION CULTURAL AUTENTICOS CHACAREROS TITILACA ZONA LAGO - PLATERIA
29. ASOCIACIÓN CULTURAL "WARAQUEROS DE LAQUEQUE-IGUARA" - SANDIA
30. ASOCIACION CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE ARAPA - AZANGARO
31. ASOCIACION CULTURAL CHOKELAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARIJUYO- LARAQUERI
32. CENTRO CULTURAL CARNAVAL AYARCACHI LACACHI ZONA ALTA ACORA
33. CONJUNTO FOLKLORICO "KAQCHAS CHITA SINALACUY" ORURILLO MELGAR
34. CONJUNTO FOLKLORICO PINKILLADA UTACHIRIS- DESAGUADERO
35. ORGANIZACIÓN CULTURAL "WIÑAY QUTA MARKA"- CCOTA
36. ASOCIACION CULTURAL LOS ARGENTINOS DE PAUCARCOLLA
37. CONJUNTO “PAPA TARPUY" DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DEL ALTO CATACHA - LAMPA
38. ASOCIACION FOLKLORICA CARNAVAL DE JAYLLIHUAYA- PUNO
39. ZAMPOÑISTAS NUEVO IMPACTO- ACORA
40. CONJUNTO CHACALLADA POTOJANI GRANDE – CHUCUITO
41. ASOCIACIÓN CULTURAL LOS TENIENTES DE INCASAYA -CARACOTO
42. ASOCIACION CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE PUSI
43. ASOCIACION CENTRAL PULIPULIS DE TARACO
44. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE C.P CHUCARIPO SAMAN- AZANGARO
45. CONJUNTO SURI SIKURIS CIUDAD DEL LAGO- PUNO
46. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA LOS CHACAREROS DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA -ACORA
47. CONJUNTO VICUÑITAS DE COLLINI- ACORA
48. CARNAVAL DE CHUCUITO
49. ASOCIACION DE ARTE Y CULTURA KAJELOS DE YUNGUYO- CHAMACUTA ACORA
50. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL MISTURISTAS DE ATUNCOLLA - SILLUSTANI
51. ASOCIACION CULTURAL CHUYMA LUNTHATA- DESAGUADERO
52. CONJUNTO FOLKLORICO "WAPULULOS CARNAVAL DE LAMPA"
53. ASOCIACIÓN CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATIA
54. ASOCIACION CULTURAL Q¨ASWA 5 CLAVELES DE CAPACHICA
55. SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA
56. CONJUNTO CARNAVAL CHACAREROS DEL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI - ACORA
57. CONJUNTO DE DANZAS PINKILLADA LUQUE PANKARA- DESAGUADERO
58. ASOCIACION CULTURAL UNUCAJAS- AZANGARO
59. CONJUNTO "QAWRA TIKHIRIS DE KELUYO"
60. CONJUNTO FOLKLORICO CHACAREROS FLOR DE SANKAYO
61. CONJUNTO CONFRATERNIDAD NEGRITOS DE CCACCA- ACORA
62. ASOCIACION CULTURAL WIFALAS SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - AZANGARO
63. GRUPO DE ARTE 14 DE SETIEMBRE- MOHO
64. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE MACARI JAURAY " VIRGEN SANTA LUCIA"
65. CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CULTURAL "ARCO BLANCO"- PUNO
66. ASOCIACION CULTURAL CHACAREROS FUERZA AYMARA YANAQUE ZONA LAGO- ACORA
67. CENTRO DE CULTURA ANDINA VARADOS DE ICHU
68. CONJUNTO CENTRO CULTURAL CARNAVAL DE CCOTA
69. DANZA GUERRERA LOS UNKAKOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACAJE- MACUSANI
70. ASOCIACION FOLKLORICA KAJCHAS DE CARACARA- NICASIO
71. AGRUPACION FOLKLORICA CULTURAL LLAMAYURIS CHUSAMARCA- ACORA
72. CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE CHURO- HUAYRAPATA- PENINSULA DE CHUCUITO
73. ASOCIACION CULTURAL ORIGINARIO HACHAKALLA DE USICAYO
74. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE CAPULLANI
75. CENTRO CULTURAL SIKURIS "SENTIMIENTO QORY WAYRA"- SAN ANTONIO DE PUTINA
76. CARNAVAL DE CHULLUNQUIANI- PALCA- LAMPA
77. CONJUNTO YAPUCHIRIS 25 DE JULIO
78. ASOCIACION CULTURAL TUPAY ZONA LAGO CHOCO- CHUPA AZANGARO
79. ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS CHUCUITO- JULI
80. AGRUPACION CULTURAL UNUCAJAS DE J. D. CHOQUEHUANCA- AZANGARO
81. KAJELOS ASOCIACION CULTURAL ESTUDIANTES LARAQUERI- ACEL
82. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE ESMERALDA ARAPA- AZANGARO
83. CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL CHOQUE PARCIALIDAD LLUSKANAQUE JURUNAHUI- ACORA
84. ASOCIACION CULTURAL SANGRE AYMARA - PERKA- PLATERIA
85. EXPRESIÓN CULTURAL MILENARIO DE SICURIS INTERNACIONAL "LOS ROSALES DE ROSASPATA"
86. CARNAVAL DE ICHUÑA- MOQUEGUA
87. ASOCIACION CULTURAL Y TRADICIONAL Q"ARAPULIS O QUENA- QUENA - 14 DE SETIEMBRE- JULI
88. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE CHUPA
89. KAJCHAS CRUZ TARPACUY ICHUCAHUA ORURILLO- MELGAR
90. WIFALAS DE ASILLO DE LA COMUNIDAD CHAUPI COMPUYO- ASILLO-AZANGARO
91. CENTRO CULTURAL PULI PULIS DE CARACOTO
92. CONJUNTO FOLKLORICO- CARNAVAL DE PAUCARCOLLA
93. ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD MAÑAZO
94. CONJUNTO ASOCIACION CULTURAL KASWAS DE HUATA
95. CENTRO CULTURAL SICURI Y DANZA PROYECTO ALPHASUR PEÑABLANCA- SANTA LUCIA
96. CONJUNTO JUVENTUD CHACALLADA "BRISAS DEL LAGO" LUQUINA CHICO
97. CONJUNTO " CHACAREROS JATA KATUS MOLINO KAPIA DE ZEPITA
98. CONJUNTO UNUCAJAS PUNTA JALLAPISI- AZANGARO
99. CENTRO CULTURAL DE ARTE Y FOLKLORE LOS AUTENTICOS KARABOTAS PICHACANI
100. CONJUNTO CHACALLADA SELVA ALEGRE- CAMACANI- PLATERIA
101. ASOCIACION FOLKLORICA LLIPI PULIS DE CCAPALLA - ACORA
102. ASOCIACION FOLKLORICA ALPAQUEROS CULTA
103. ASOCIACION CULTURAL " CHUNCHOS DE ESQUILAYA- AYAPATA
104. SICURIS JUVENTUD PROYECTO CIELO AZUL
105. TALLER DE ARTE POPULAR "YAWAR INKA"- JULIACA
106. EXPRESION CULTURAL SIKURIS INMORTALES HATUN JACHAS PUTINA
107. CONJUNTO DE SIKURIS "YAWAR TAQPACHANI" INGENIERIA MECANICA ELECTRICA UNA
108. CONJUNTO KAJELOS SAN SANTIAGO DE VILUYO- PICHACANI- LARAQUERI
109. ASOCIACION CULTURAL UYWACHUAS DEL C.C JATUCACHI
110. ASOCIACION FOLKLORICA DE LURIGUAYO JUVENTUD RIVALES DE AYCHUYO
111. ASOCIACION JUVENIL SANGRE REBELDE - PUNO
112. LURIGUAYO FRATERNIDAD CULTURAL LOS COMPRADRES DE YUNGUYO