Con la participación de diversas agrupaciones autóctonas de la Región Puno se desarrolló el concurso de danzas con trajes originarios y nativos en honor a la Virgen de la Candelaria.
Las comunidades de aimaras y quechuas que se dieron cita a este concurso mostraron impresionantes iconografías y destreza en la danza, evidenciando su identidad y riqueza cultural.
Los resultados son:
1. ASOCIACION CULTURAL " CHUNCHOS DE ESQUILAYA- AYAPATA 97.69
2. CONJUNTO FOLKLORICO "WAPULULOS CARNAVAL DE LAMPA" 94.40
3. CONJUNTO CHACALLADA SELVA ALEGRE- CAMACANI- PLATERIA 93.93
4. CENTRO CULTURAL DE ARTE Y FOLKLORE LOS AUTENTICOS KARABOTAS PICHACANI 93.79
5. ASOCIACION CULTURAL TUPAY ZONA LAGO CHOCO- CHUPA AZANGARO 93.59
6. CONJUNTO UNUCAJAS PUNTA JALLAPISI- AZANGARO 92.73
7. AGRUPACION CULTURAL UNUCAJAS DE J. D. CHOQUEHUANCA- AZANGARO 92.50
8. ASOCIACION CULTURAL UNUCAJAS- AZANGARO 92.00
9. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA LOS CHACAREROS DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA -ACORA 91.30
10. CONJUNTO WIFALAS SAN ANTONIO DE PUTINA 90.50
11. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE CHUPA 90.49
12. CONJUNTO DE DANZAS PINKILLADA LUQUE PANKARA- DESAGUADERO 90.26
13. ASOCIACION FOLKLORICA ALPAQUEROS CULTA 88.52
14. WIFALAS DE ASILLO DE LA COMUNIDAD CHAUPI COMPUYO- ASILLO-AZANGARO 88.44
15. ASOCIACION CULTURAL AUTENTICOS CHACAREROS TITILACA ZONA LAGO - PLATERIA 87.99
16. CONJUNTO FOLKLORICO PINKILLADA UTACHIRIS- DESAGUADERO 87.63
53. ASOCIACIÓN CULTURAL GENUINOS AYARACHIS DE PARATIA 86.46
44. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE C.P CHUCARIPO SAMAN- AZANGARO 86.40
97. CONJUNTO " CHACAREROS JATA KATUS MOLINO KAPIA DE ZEPITA 86.34
81. KAJELOS ASOCIACION CULTURAL ESTUDIANTES LARAQUERI- ACEL 85.99
112. LURIGUAYO FRATERNIDAD CULTURAL LOS COMPRADRES DE YUNGUYO 85.71
29. ASOCIACIÓN CULTURAL "WARAQUEROS DE LAQUEQUE-IGUARA" - SANDIA 85.65
54. ASOCIACION CULTURAL Q¨ASWA 5 CLAVELES DE CAPACHICA 85.50
110. ASOCIACION FOLKLORICA DE LURIGUAYO JUVENTUD RIVALES DE AYCHUYO 85.22
4. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL CHAKU DEL CENTRO POBLADO CHUCAHUACAS 85.20
60. CONJUNTO FOLKLORICO CHACAREROS FLOR DE SANKAYO 84.34
64. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE MACARI JAURAY " VIRGEN SANTA LUCIA" 83.81
85. EXPRESIÓN CULTURAL MILENARIO DE SICURIS INTERNACIONAL "LOS ROSALES DE ROSASPATA" 83.43
66. ASOCIACION CULTURAL CHACAREROS FUERZA AYMARA YANAQUE ZONA LAGO- ACORA 83.35
96. CONJUNTO JUVENTUD CHACALLADA "BRISAS DEL LAGO" LUQUINA CHICO 83.20
18. CARNAVAL DE ALTO ANTALLA- PALCA 83.03
101. ASOCIACION FOLKLORICA LLIPI PULIS DE CCAPALLA - ACORA 82.20
8. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DE PUPUJA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO 82.00
12. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DE PUPUJA ZONA VALLE 82.00
24. ASOCIACION CHAKALLADA JUVENTUD CLAVELITOS DE CAMACANI- PLATERIA 82.00
19. CARNAVAL DEL DISTRITO DE MAÑAZO- IRRIGACION CAHUALLA 81.89
32. CENTRO CULTURAL CARNAVAL AYARCACHI LACACHI ZONA ALTA ACORA 81.74
94. CONJUNTO ASOCIACION CULTURAL KASWAS DE HUATA 81.24
13. ASOCIACION CULTURAL DE SICURIS FUERZA JOVEN 81.20
33. CONJUNTO FOLKLORICO "KAQCHAS CHITA SINALACUY" ORURILLO MELGAR 81.00
16. CENTRO CULTURAL JUVENTUD DE COLLANA - CABANA 80.80
69. DANZA GUERRERA LOS UNKAKOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACAJE- MACUSANI 80.80
87. ASOCIACION CULTURAL Y TRADICIONAL Q"ARAPULIS O QUENA- QUENA - 14 DE SETIEMBRE- JULI 80.80
55. SIKURIS 27 DE JUNIO NUEVA ERA 80.71
107. CONJUNTO DE SIKURIS "YAWAR TAQPACHANI" INGENIERIA MECANICA ELECTRICA UNA 80.62
1. CONJUNTO AUTOCTONO CAHUIRES TACQUINA- CHUCUITO 80.60
2. AGRUPACION DE ZAMPOÑISTAS INTERNACIONAL PROYECTO PUNO- BARRIO VALLECITO 80.50
10. CONJUNTO CARNAVAL "LAWA KUMUS" DE VILLA SOCCA 80.50
105. TALLER DE ARTE POPULAR "YAWAR INKA"- JULIACA 80.50
20. CENTRO CULTURAL PINKILLADA- MOHO 80.30
82. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE ESMERALDA ARAPA- AZANGARO 80.22
75. CENTRO CULTURAL SIKURIS "SENTIMIENTO QORY WAYRA"- SAN ANTONIO DE PUTINA 80.08
30. ASOCIACION CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE ARAPA - AZANGARO 80.00
11. ARTE FOLKLORICO NUEVA GENERACION KAJELOS DEL C.P. MARCA ESQUEÑA 79.80
56. CONJUNTO CARNAVAL CHACAREROS DEL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI - ACORA 79.79
15. ASOCIACION DE AYARACHIS DE CHULLUNQUIANI PALCA - LAMPA 79.75
5. CONJUNTO JUVENTUD KAJELOS DE SAN JUAN DE DIOS- PICHACANI 79.72
106. EXPRESION CULTURAL SIKURIS INMORTALES HATUN JACHAS PUTINA 79.71
109. ASOCIACION CULTURAL UYWACHUAS DEL C.C JATUCACHI 79.63
84. ASOCIACION CULTURAL SANGRE AYMARA - PERKA- PLATERIA 79.60
42. ASOCIACION CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE PUSI 79.19
36. ASOCIACION CULTURAL LOS ARGENTINOS DE PAUCARCOLLA 79.11
31. ASOCIACION CULTURAL CHOKELAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARIJUYO- LARAQUERI 79.08
62. ASOCIACION CULTURAL WIFALAS SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - AZANGARO 79.00
63. GRUPO DE ARTE 14 DE SETIEMBRE- MOHO 78.80
41. ASOCIACIÓN CULTURAL LOS TENIENTES DE INCASAYA -CARACOTO 78.72
47. CONJUNTO VICUÑITAS DE COLLINI- ACORA 78.63
73. ASOCIACION CULTURAL ORIGINARIO HACHAKALLA DE USICAYO 78.50
86. CARNAVAL DE ICHUÑA- MOQUEGUA 78.50
70. ASOCIACION FOLKLORICA KAJCHAS DE CARACARA- NICASIO 78.47
68. CONJUNTO CENTRO CULTURAL CARNAVAL DE CCOTA 78.45
61. CONJUNTO CONFRATERNIDAD NEGRITOS DE CCACCA- ACORA 78.31
50. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL MISTURISTAS DE ATUNCOLLA - SILLUSTANI 78.28
65. CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CULTURAL "ARCO BLANCO"- PUNO 78.10
72. CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL DE CHURO- HUAYRAPATA- PENINSULA DE CHUCUITO 78.00
92. CONJUNTO FOLKLORICO- CARNAVAL DE PAUCARCOLLA 77.90
25. AGRUPACIÓN CULTURAL SICURIS "JUVENTUD ROSALES ROSASPATA 77.60
43. ASOCIACION CENTRAL PULIPULIS DE TARACO 77.57
40. CONJUNTO CHACALLADA POTOJANI GRANDE – CHUCUITO 77.39
104. SICURIS JUVENTUD PROYECTO CIELO AZUL 77.34
27. CONJUNTO DE SIKURIS GLORIOSO SAN CARLOS- PRIMARIA 77.30
79. ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS CHUCUITO- JULI 77.30
89. KAJCHAS CRUZ TARPACUY ICHUCAHUA ORURILLO- MELGAR 77.30
71. AGRUPACION FOLKLORICA CULTURAL LLAMAYURIS CHUSAMARCA- ACORA 77.14
59. CONJUNTO "QAWRA TIKHIRIS DE KELUYO" 77.04
91. CENTRO CULTURAL PULI PULIS DE CARACOTO 77.03
7. LOS TURCOS DE CABANILLA- LAMPA 76.70
76. CARNAVAL DE CHULLUNQUIANI- PALCA- LAMPA 76.42
9. ASOCIACION CULTURAL UNKAKOS- MACUSANI- CARABAYA 75.88
67. CENTRO DE CULTURA ANDINA VARADOS DE ICHU 75.69
45. CONJUNTO SURI SIKURIS CIUDAD DEL LAGO- PUNO 75.31
95. CENTRO CULTURAL SICURI Y DANZA PROYECTO ALPHASUR PEÑABLANCA- SANTA LUCIA 75.30
38. ASOCIACION FOLKLORICA CARNAVAL DE JAYLLIHUAYA- PUNO 75.09
111. ASOCIACION JUVENIL SANGRE REBELDE - PUNO 74.98
48. CARNAVAL DE CHUCUITO 74.82
3. CONJUNTO DE SIKURIS NUEVA EXPRESION RIJCHARIY PUNO 74.52
17. ASOCIACION CULTURAL FOLKLORICA YAPUCHIRIS JOVENES AYMARAS 74.50
93. ASOCIACION DE ZAMPOÑISTAS JUVENTUD MAÑAZO 73.79
49. ASOCIACION DE ARTE Y CULTURA KAJELOS DE YUNGUYO- CHAMACUTA ACORA 73.58
74. ASOCIACION CULTURAL CARNAVAL DE CAPULLANI 73.49
23. CONJUNTO LOS LLAMERITOS DE CANTERIA 73.35
51. ASOCIACION CULTURAL CHUYMA LUNTHATA- DESAGUADERO 73.26
21. ASOCIACION EXPRESION CULTURAL UNICA AUQUI AUQUIS ACHACHIS KUMOS DEL C.P UMACHI- MOHO 73.00
39. ZAMPOÑISTAS NUEVO IMPACTO- ACORA 72.85
108. CONJUNTO KAJELOS SAN SANTIAGO DE VILUYO- PICHACANI- LARAQUERI 72.70
26. CONJUNTO MAYKU KONDORINE- KELLUYO 72.47
35. ORGANIZACIÓN CULTURAL "WIÑAY QUTA MARKA"- CCOTA 71.90
6. CARNAVAL DE CABANILLA COMUNIDAD DE COLLANA 71.05
37. CONJUNTO “PAPA TARPUY" DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DEL ALTO CATACHA - LAMPA 70.95
77. CONJUNTO YAPUCHIRIS 25 DE JULIO 70.68
14. CONJUNTO AUTENTICO Y ORIGINAL CARNAVAL DE ICHU 70.25
83. CONJUNTO FOLKLORICO CARNAVAL CHOQUE PARCIALIDAD LLUSKANAQUE JURUNAHUI- ACORA