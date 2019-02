El recurso más importante del mundo es su gente. Por ello, es indispensable evaluar las expectativas de todos. Un reciente estudio de Worldwide Independent Network (WIN) arrojó que, hasta 2018, el Perú es el séptimo país “más feliz” del mundo.El 74% de peruanos y peruanas encuestados contestó que se siente “feliz” o “muy feliz”, mientras que el 23% considera que no es ni feliz ni infeliz y un 3% declaró que es “infeliz” o “muy infeliz”. En Perú el estudio estuvo a cargo de Datum.Estas respuestas sirvieron para construir el Índice de Felicidad Neta, en el cual Perú obtuvo 70.5%, detrás de Filipinas (78.3%), Ghana (78.2%), Indonesia (75.7%), Paraguay (72.4%), India (72.2%) y Tailandia (71.2%).MENOS FELICESEn la encuesta realizada a 30,890 personas de 40 países, se identificó que, en comparación con 2016, el nivel de felicidad en el mundo cayó 4.9 puntos porcentuales. Para Vilma Scarpino, presidenta de WIN, esta tendencia se debe básicamente a la inestabilidad económica y política global.Preocupa, por ejemplo, que el 18% de palestinos se considere infeliz. Los países del Primer Mundo no difieren demasiado. El 17% de japoneses, sudafricanos e ingleses también cree lo mismo.Una de las condiciones más importantes para generar felicidad es el nivel de educación. Por ejemplo, el 39% de personas que no tienen estudios considera que es feliz, mientras que el porcentaje aumenta para las personas con estudios de posgrado (58%).(Peru21)