El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró esta noche que "se acabó el tarjetazo y padrinazgo" dentro de dicho poder del Estado, al confirmar que "se está limpiando la casa" y que en marzo habrá un concurso público de méritos para puestos de trabajo en el Parlamento.Según explicó, esta "limpieza" implica la no renovación de contratos, la cual, afirmó, no se lleva a cabo con un criterio político o partidario, a pesar de que mucha de la gente que ha salido es militante de un partido específico."Estamos sincerando las planillas en el Congreso, el Congreso no puede ser agencia de empleos del partido de turno, eso se tiene que acabar", dijo en el programa Cuarto Poder.Adicional a la no renovación de contratos, mencionó que se ha iniciado un plan de incentivos para el retiro de trabajadores nombrados de más de 70 años."Y en marzo estamos lanzando un concurso público porque se acabó el tarjetazo y padrinazgo. Ya no entrará a trabajar al Congreso gente porque viene recomendada por alguien", aseveró tras reconocer que ello sucedía antes.El concurso, sostuvo, será manejado por una universidad con la cual el Parlamento hará un convenio, y las plazas liberadas hoy serán ocupadas por gente que gane en las evaluaciones por méritos y capacidad.Salaverry mencionó, además, que mientras él esté al mando del Congreso no permitirá que las instalaciones o las computadoras de este poder del Estado sirvan para insultar o atacar al adversario.(Andina)