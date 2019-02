Puno: Solicitud de feriado durante los días de parada y veneración a la Virgen de la Candelaria quedó en nada

Publicado el dia lunes 04 de febrero del 2019 a las 07:50

El ex presidente del Instituto Americano de Arte de Puno, Eduardo Paredes Chuquihuanka se pronunció respecto a la intensión de declarar días feriados durante la parada y veneración a la Virgen María de la Candelaria.



Manifestó que no es facultad del Gobierno Regional de Puno declarar días no laborables mediante resoluciones ejecutivas, sino del ejecutivo nacional a través de un decreto supremo. “Las coordinaciones lo deben hacer el gobernador regional y el subprefecto” señaló.



Manifestó que las resoluciones ejecutivas emitidas años anteriores, solo han tenido validez para el Gobierno Regional de Puno, mientras que las demás instituciones han descontado a sus trabajadores por no trabajar. “Este dispositivo del Gobierno Regional no alcanza a otras entidades. No tiene pies ni cabeza” dijo.



Eduardo Paredes pidió que al menos se declare feriado los días 11 y 12 de febrero en la región de Puno, si no procede a nivel nacional.