Puno: Gerente de desarrollo económico dice que recién inician las coordinaciones caso Procompite

Publicado el dia lunes 04 de febrero del 2019 a las 07:51

¡Inaudito! Gobierno Regional de Puno, prepara plan de trabajo para una nueva convocatoria de Pro Compite Regional 2019, cuando aún no ha regularizado con financiar los planes de negocio del año 2015. Ángela Sillo Sillo, titular de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, evitó dar precisiones sobre el particular.



También, aclaró que no existe fechas de cuándo se realizaría esta nueva convocatoria, “recién estamos coordinando y no queremos aventurarnos y generar falsas expectativas, cuando haya algo concreto recién lo vamos a anunciar”, replicó la funcionaria.



Cabe aclarar que tampoco quiso dar precisiones sobre los planes pendientes por financiar; sin embargo, adelantó que los pendientes ya estarían considerados en el presupuesto institucional de apertura del presente año.