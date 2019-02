¿Confusión o mal información? Para algunos delegados o integrantes de los conjuntos, el Concurso Regional de Danzas con Trajes Originarios debió iniciar a las 06:00 horas.“En las reuniones y folletos nos han indicado que el concurso inicia a las 6 de la mañana, porque no hay conjuntos en exhibición, imagínese nosotros venimos desde lejos para que la federación se haga la burla”, indicó Carlos Huarachi, comunero de Tajjtina del distrito de Chucuito.Asimismo, consideró que no hubo seriedad en la organización del concurso, por ello consideró que los incidentes deben ser aclarados en reunión con los directivos de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno y presidentes y delegados de los diferentes conjuntos.AclaraPor su parte, Dick Yucra Cabrera, presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, aclaró que los concursos siempre inician a las 07:00 horas; sin embargo, admitió que en una entrevista publica habría anunciado que el ingreso de los conjuntos se iniciaría a las 06:00 horas, “los presidentes y delegados de los conjuntos saben que el concurso inicia a las 07:00 horas”, acotó.Respecto a la apertura de puertas, tanto para los conjuntos y espectadores, dijo que hubo inconvenientes, principalmente con el tema de las llaves, que estarían bajo la custodia del Gobierno Regional de Puno y no del Instituto Peruano del Deporte Consejo Regional del Deporte Puno.Cabe precisar que las puertas se abrieron al promediar las 06:15 horas, la misma generó malestar en los conjuntos y espectadores.