Puno: Recuerdan que el proceso de matrícula en las instituciones públicas es completamente gratuita

Publicado el dia miércoles 06 de febrero del 2019 a las 07:06

El director de la UGEL Puno, David Cornejo Mamani, sostuvo que no puede haber ningún tipo de condicionamiento para el proceso de matrícula, a la fecha no habría llegado ninguna denuncia formal a la sede administrativa.



Reiteró que la matrícula es completamente gratuita y que no debería de pagarse ni un solo sol, el mismo que no debe ser confundido con las cuotas de APAFA quienes en asamblea acuerdan las cuotas que tienen que realizar los padres.



Aclaró que estas cuotas no deben de exceder el 1.5% de 1 UIT, en el presente año se estaría redondeando a 63 soles, pero de estar excediendo los cobros estarían vulnerando la Norma y un miembro de la asociación debe realizar la denuncia Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, entre otros.