Alrededor de 80 unidades de transporte que prestan el servicio interregional fueron sancionados en lo que va del presente año por la SUTRAN a nivel de la región de Puno. El jefe de la Unidad Desconcentrada de Puno, Paul Fernando Supo Flores, explicó que los referidos vehículos infringieron el artículo 111 del Decreto Supremo 017, que prohíbe a las unidades vehiculares m1 y m2 prestar el servicio regular interregional de pasajeros.La retención de la placa y la licencia de conducir, además de una multa económica que asciende a la 1 Unidad Impositiva Tributaria es la sanción que reciben los conductores, que posteriormente regularizan y continúan laborando con total normalidad, “lamentablemente este es un negocio informal y lucrativo, a pesar de las sanciones, continúan circulando reincidentemente”, indicó.Paul Supo Flores, jefe de la SUTRAN en Puno, dijo que desde la entidad que preside vienen realizando las intervenciones en las vías nacionales, respecto a las intervenciones en los exteriores del terminal terrestre de Puno, dijo que no pueden realizar operativos sin la presencia de la municipalidad y la fiscalía.Fracaso¡Hay infiltrados!, dijo el Gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Puno, Wilberth Paredes Jaén, tras el operativo inopinado realizado ayer a las unidades informales que prestan el servicio de transportes a otras regiones del país (Tacna, Moquegua, Arequipa), en los exteriores del terminal terrestre de esta ciudad.Como se sabe ayer en el momento de la intervención, no se localizó a ninguna unidad vehicular, a excepción de uno que llegaba recientemente, el mismo que fue intervenido; “queremos ser bien claros, no vamos a permitir el funcionamiento de ningún terminal informal, vamos a poner el orden y vamos a rescatar las zonas rígidas, “expresó el funcionario municipal de transportes.En el caso de reincidencia, consideró que los representantes de la SUTRAN, Ministerio de Transportes y la Policía Nacional, deberían tomar las acciones, por infracción a las normativas y desobediencia a la autoridad, “ellos deben imponer las papeletas, incluso estas unidades deben ser internados”, expresó Paredes Jaén.