Nuevamente los actos delincuenciales, causan preocupación a los pobladores de la ciudad de Puno. Hoy en horas de la madrugada, la vecina Roxana Mamani Pacori sufrió el hurto agravado de sus bienes ubicado en una tienda del jirón Deza, número 735 del barrio Azoguini.Los bienes hurtados tienen un valor de aproximadamente 10 mil soles, los mismos que consisten en: televisores, laptops y productos naturales. “Estoy consternada, desesperada - Recién estoy empezando con un negocio” señaló. Se presume de algunos inquilinos que viven por la zona son sospechosos del acto delincuencial.Al lugar llegaron muy tarde los efectivos de la policía nacional, mientras que serenazgo recién fueron comunicados. “No responden los efectivos de la Policía, no se sabe a quién acudir” dijo lamujr preocupada.Al constituirnos como Onda Azul al Parque Carácter, los vecinos se quejaban de que no es la primera vez que ocurre este tipo de actos delincuenciales. Por ello, pidieron a los efectivos de la policía y serenazgo resguardar el lugar. Mientras que otro, informaba que ayer en horas de la noche personas extrañas rondaban por el lugar, por lo que hace presumir que serían los delincuentes.Por su parte Rogelio Zuñiga, subgerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la Municipalidad de Puno, manifestó que no fueron informados oportunamente del hurto. Por otro lado, manifestó que, para contrarrestar los actos delictivos durante la festividad, vienen trabajando a nivel multisectorial. Además desde la Municipalidad han dispuesto 120 efectivos de serenazgo.