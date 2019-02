Puno: 10 jóvenes realizarán una encuesta de cómo persiste la demanda de bebidas alcohólicas

Publicado el dia viernes 08 de febrero del 2019 a las 07:32

El jefe zonal de Devida en Puno, Juan Luna Linares, manifestó que están tomando los servicios de 10 jóvenes quienes realizaran una encuesta de cómo persiste la demanda de bebidas alcohólicas durante la octava de la festividad Virgen de la Candelaria 2019.



Lamentó que no se tenga un registro de las estadísticas de los años anteriores sobre el incremento de las bebidas alcohólicas y sus consecuencias que se dan durante este proceso.



Explicó que después de 10 días harán llegar el resultado de la encuesta que trabajaran durante los días 10, 11 y 12 de febrero en la octava en honor a la patrona de Puno. Esta información será alcanzada a las autoridades para puedan tomar acciones y mejorar la situación actual.



“Porque si se levanta información y no se pone a disposición de nuestras autoridades…entonces la información no sirve, y quienes toman decisiones son las autoridades principalmente el gobierno local, el gobierno regional a través de la Gerencia Regional de Desarrollo, entre otros.