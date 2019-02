El obispo de la Diócesis San Carlos Borromeo de Puno, monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich, en la audiencia Pública denominada Situación actual del Patrimonio Cultural en la Región de Puno, dijo que la Festividad Virgen de la Candelaria representa las expresiones culturales del altiplano, con un agregado del mundo occidental.Por tanto, manifestó que no es suficiente reconocer las danzas del altiplano y catalogarlas, sino se debe hacer un esfuerzo de conservarlas y protegerlas, para que las generaciones venideras sepan valorar lo que tienen.La Festividad de la Virgen de la Candelaria, se origina en los pueblos aborígenes. Monseñor Carrión Pavlich, aclaró que no es una fiesta de criollos o españoles, sino del altiplano.Se trasladó a la historia, y recordó que la fiesta nace en el colonialismo, en Alto Perú, cuando nuestros antepasados tenían como referencia de religiosidad importante a la virgen de la Candelaria en Copacabana.“Ese centro religioso abarcaba Alto Perú, el norte de Chile, el norte de Argentina y todo el sur del Perú” señaló, al tiempo de precisar que perdió su importancia en la independencia de varios estados, principalmente cuando se crea el Estado de Bolivia.El pueblo de Puno recoge la herencia y la conserva, y en su devoción a María recuerdan la advocación de la Candelaria. No contentos los criollos y españoles, quienes querían hacer desaparecer la Festividad de la Candelaria honrada por el pueblo, se apropiaron; es por ello que surgen las danzas mestizas.Por último, alertó de que hay elementos externos que distorsionan la originalidad de la festividad, asimismo pobladores de afuera que bailan por diversión también ponen en peligro la Festividad.