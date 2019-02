De las 16 obras reiniciadas a nivel de la región, todas continúan en ejecución por parte del Gobierno Regional de Puno, a pesar de las situaciones climatológicas (excesivo de lluvias y desborde de ríos), a excepción de dos obras que aún no han reiniciado y que se ejecutarán bajo la modalidad de contrato, siendo estas el tramo de la carretera Pampa Blanca – La Rinconada y el 2do tramo de la carretera Azángaro.Dione Pacoticona Mamani, Gerente General del Gobierno Regional de Puno, manifestó que, en estas dos últimas obras, aún no se tiene a la empresa supervisora, motivo por el cual ya se habría conformado las comisiones de licitación y en los siguientes días se subsanaría las observaciones y se reiniciaría con la ejecución de la obra.Aclaró que, de las 170 obras en ejecución heredadas a la presente gestión regional, todas han quedado desfinanciadas por la gestión del ex gobernador regional Juan Luque Mamani. Estimó que, para la conclusión de las mismas, se requiere un promedio de 2 mil 200 millones de soles