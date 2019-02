Aún hay esta relación tirante entre PpK y usted, e incluso otras bancadas del Congreso. ¿Qué agente político está fallando?Sí, pero ese es un tema en que se ha hecho más bulla de la que es. Nosotros mantenemos una comunicación con la bancada de PpK, pero siempre hay discordancias. Sin embargo, el lunes que nos reunimos, hubo más coincidencias.La vicepresidenta y congresista Mercedes Aráoz ha dicho que se tiene que hacer mejoras y que se trabajará de la mano para terminar los pendientes. ¿Cuáles son esos?El lunes hubo coincidencia sobre las prioridades que debemos enfrentar y hasta que no culmine el periodo de gobierno, son cosas que tenemos que trabajar. Por ejemplo, la reconstrucción.En el marco de la norma sobre la Junta Nacional de Justicia, hubo críticas de parte del defensor del Pueblo. ¿Se va a promulgar u observar la norma?La vamos a promulgar. Si hacemos un balance global, tenemos que avanzar con esta ley. Ya se concretó de parte del Congreso de la República. La idea es promulgarla expresando nuestra opinión sobre algunos aspectos.¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Ya lo tienen previsto?Aún no lo hemos visto, pero se podría mejorar más adelante.El Poder Judicial ha pedido el levantamiento de inmunidad de arresto para el congresista Edwin Donayre, que es de su bancada, Alianza para el Progreso. ¿Debe acatar ello el Congreso?Soy congresista y miembro de la bancada de Donayre. Lo que creo es que la ley se debe aplicar para todos. Si la ley determina una sanción, tenemos todos que acatarla. No hay privilegios en el país.Entonces, ¿el Congreso debe acatar lo que pide el Poder Judicial?Tiene que acatar, nos guste o no nos guste.¿Qué espera usted del acuerdo con la empresa Odebrecht que se verá este viernes?Espero que podamos avanzar. Hay un preacuerdo que no satisface porque se considera que cobrar S/610 millones es poco frente a las inmoralidades. Sin embargo, es una norma que ha sido aprobada en el Congreso y eso es lo que sale y hay que avanzar.¿Hay expectativa?Espero que este acuerdo tenga mucho más que el valor que estamos cuestionando, sino que se conozca más cosas.El ministro del Interior subió ocho puntos en la última encuesta. ¿Cuál es su lectura?Eso es bueno y quiere decir que parte de las acciones que va desarrollando vienen teniendo resultados y se espera que esto ocurra en todos los sectores.Si el tema de la reconstrucción hubiese avanzado como se esperaba, ¿se habría evitado que el río se desborde en la región San Martín?Sí, el tema del fenómeno de El Niño en principio es global y siempre ocurrirá. En el sur ya empezó, hay varias regiones afectadas.Pero, ¿quién es el responsable de esta situación? Tenemos una Autoridad para la Reconstrucción, que es Edgar Quispe. Yo no puedo individualizar la responsabilidad, sino que esto es algo del sistema.(Peru21)