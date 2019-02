Puno: Centro poblado de aguas calientes requiere de proyectos para mejorar crianza de alpacas

Publicado el dia jueves 14 de febrero del 2019 a las 07:36

El centro poblado de Aguas Calientes que se encuentra a un costado de Pasto Grande requiere de mucha atención, siendo una zona que está en el margen de conflicto de demarcación territorial Puno – Moquegua.



Hugo Cruz Antallaca, alcalde del centro poblado dijo que la prioridad para la atención de las autoridades es el mejoramiento de ganado auquénido y el mejoramiento de las vías de acceso.



La principal crianza de animales en la zona es llamas y alpacas, sin embargo tras la priorización del proyecto mejoramiento de ganado vacuno lechero, no son beneficiados. “Nos sentimos olvidados, porque no nos toman consideración con proyectos de desarrollo” dijo.



Asimismo, por las constantes lluvias, la carretera Acora – Ayrumas – Carumas – Aguas Calientes está deteriorada y requieren con urgencia su mejoramiento. “No hay puentes, tenemos que sufrir miles de peripecias” señaló.



Ae sienten engañados por ex autoridades del gobierno regional y dirigentes quienes han utilizado sus cargos con intereses económicos personales.