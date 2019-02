Puno: Con algunos acuerdos terminó jornada de conversación por suba de peaje

Publicado el dia jueves 14 de febrero del 2019 a las 07:36

En su segundo día de paro, ayer cientos de pobladores de los distritos de San Antón, Antauta, Phara, Limbani y la provincia de Carabaya se trasladaron hasta las casetas de los peajes ubicados en San Antón, Macusani y San Gabán para protestar por el alza de las tarifas en los tres peajes que administra la empresa Intersur.



El pago de la tarifa de peaje es de s/6.30 soles. Por ello, funcionarios de la Dirección General de Concesiones de Transporte, visitaron ayer el distrito de Macusani y mediante una mesa de conversación hasta altas horas de la noche, llegaron a un porcentaje de los acuerdos planteados.



El presidente provincial de las Rondas Campesinas de Carabaya, Segundo Patatingo, terminado la reunión en horas de la noche, informó que se ha suscrito un acta de compromiso entre alcaldes de Carabaya, transportistas, representantes del Ministerio de Transportes y de la empresa Intersur y Sur Perú.



Uno de los puntos que se ha tratado es el pago de peaje con una tarifa diferenciada, para ello proponen que los beneficiados deben de empadronarse. Mientras que la reubicación de la caseta de peaje, que se encuentra en Macusani, aún no ha sido resuelto.



Resaltó que hay otros pedidos que recientemente fueron alcanzados por pobladores de otros distritos, pero no serán atendidos debido a que no fueron presentados oportunamente.

Al respecto el prefecto regional de Puno Wilber Apaza Díaz, dijo que se tuvo un debate muy acalorado, en tanto el Ministerio Transportes y Comunicaciones debe preparar un informe técnico donde se pueda reevaluar las tarifas preferenciales.



El alcalde Provincial de Carabaya Favio Vargas Huamantuco, dijo que hay interés desde las autoridades distritales como San Anton y Antauta para que se resuelva el pedido de varios transportistas. “Estamos esperando soluciones” señaló.



Por último el alcalde de la Municipalidad de Corani Edmundo Caceres Guerra, lamentó que los funcionarios del Ministerio de Transportes no hayan tenido un planteamiento técnico para solucionar el pedido.