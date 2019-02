Una nueva denuncia contra el Ex Gobernador Regional de Puno, Juan Luque Mamani, por los presuntos malos manejos económicos en la obra del coliseo cerrado de la provincia de Huancané. El alcalde Arturo Alvares Mendoza, dijo que la obra tiene un avance físico real del 42%; mientras que la ejecución presupuestal llega al 70%.Lamentó que la ejecución del proyecto de inversión pública no haya concluido al momento. Como se sabe la obra inicio en el año 2003, “nosotros lamentamos que no haya habido un compromiso de terminar la obra, a pesar de haber habido la intervención del gobierno regional de puno”, indicó la autoridad regional.Replicó que, a través de la procuraduría pública ya se hicieron las denuncias contra quienes resulten responsables de los presuntos malos manejos económicos y otras irregularidades. Alvares Mendoza, recordó que hoy 14 de febrero se dará un informe público sobre el informe de transferencia de gobierno.