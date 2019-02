Puno: Buscarán elegir comité de fiscalización de la carretera Checa – Mazocruz

Publicado el dia jueves 14 de febrero del 2019 a las 12:36

Según la alcaldesa del centro poblado de Siraya, Martha Mamani Huata, no hay un comité de fiscalización de la carretera Checa – Mazocruz. Por ello mañana, reunidos en la Municipalidad de El Collao, determinarán responsabilidades.



Lamentó que hasta la fcha, no hubo una invitación a todas las autoridades y población de los distritos de Ilave, Mazocruz y Conduriri para conformar el comité.



Por el contrario, advierte que hay ex autoridades como el ex consejero Huaca Contreras que estarían intentando manipular a sus intereses la fiscalización. “Nadie debe manipular” señaló.



También mañana, el público asistente, escuchará a la empresa San José, contratista y responsable de la ejecución, al igual que la empresa supervisora.