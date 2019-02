Puno: Advierten que presupuesto Procompite 2015 podría perderse

La ingeniera Nancy Montesinos, advirtió a los representantes de las 12 asociaciones que aún no han sido beneficiadas por PROCOMPITE regional 2015, que hay un riesgo de que se pierda el presupuesto desde el Gobierno Regional de Puno.



Es que, la gerente Regional de Desarrollo Económico, Ángela Sillo Sillo, no da visto bueno para la ejecución del presupuesto. “Nos extraña y preocupa que a un mes y medio de la gestión no se ejecuta presupuesto, tampoco se haya incluido en el PIA pese a estar programado” dijo.



Manifestó que en el año 2018, no se ejecutó la misma porque había una excusa de que no alcanza el presupuesto desde la región. “Nos hemos pasado reclamando, y ahora no quieren ejecutar" lamentó.



Por tanto, el miércoles 20 de febrero, las “AEOs” de la zona norte, Carabaya, Sandía, Cabana y Juli, se reunirán para exigir al gobierno regional la ejecución del proyecto.