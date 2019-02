El presidente de la Comisión de la Festividad Virgen de la Candelaria, de la Municipalidad de Puno Salvador Apaza Chaiña, dio a conocer algunos alcances para mejorar la festividad Virgen de la Candelaria 2020.Precisó que para evitar la inflación de precios de asientos en la parada y veneración, la municipalidad debe tener palcos, fijar el monto del asiento. Además de sortear con varias semanas de anticipación la ubicación de palqueros.Este comentario, dijo en razón a que en las frenteras los vecinos beneficiados no han sabido respetar las disposiciones que se tuvo desde una ordenanza municipal; como, no armar tabladillos, tampoco palcos.Asimismo, resaltó que es importante que se aumente la ubicación de baños químicos. “Al terminar la parada en el Parque Mariátegui, los baños químicos eran insuficientes” dijo.Por último, dio a entender que no recibió ninguna denuncia sobre los pagos exagerados por asiento durante la Festividad.