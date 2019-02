Puno y Juliaca son las ciudades con mayor incidencia contra el patrimonio

Publicado el dia viernes 15 de febrero del 2019 a las 07:38

El general de la décima Macro Región Policial Puno – Madre de Dios, Miguel Ángel Palomino Cáceres, informó que las cifras y las estadísticas da un referente y que según las estadísticas del INEI que en el periodo de julio a diciembre del año pasado hubo incremento de robos respecto al año 2017, lo que ubica a Juliaca y Puno en una situación incómoda.



Precisó que son las dos ciudades con mayor índice de victimización, el mismo que se buscara revertir con el equipo de oficiales y sub oficiales con el apoyo de las autoridades políticas y edilicias.



Aseguró que donde hay mayor incidencia contra el patrimonio es Juliaca, en San Román se registra 194 casos, de los cuales 193 se registra en Juliaca donde aplicarán diferentes acciones.



Al ser consultado si se tomará en cuenta la propuesta de instalar puestos de auxilio rápido en lugares de riesgo, respondió que todas las ideas son buenas, sin embargo deberán de ser evaluadas y definir cuál es la más efectiva.



Aclaró que instalar un puesto implicar tener más personal y no sería una medida inmediata, pero podrían incrementar el número de personal en los lugares con más problemas lo que será evaluado.



Con respecto, tras el reporte de personas desaparecidas que tendrían relación con la trata de personas, enfatizó que hay un trabajo de inteligencia de la investigación criminal, lo que no se precisó a fin de no alertar a los implicados en el tema.