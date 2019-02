Puno: Nueva infraestructura del hospital San Martín de Macusani ya presenta deficiencias técnicas

Publicado el dia viernes 15 de febrero del 2019 a las 07:39

¡Increíble! Ha pasado más de un mes desde que fue recientemente inaugurado el novísimo Hospital de San Martin de Porres del distrito de Macusani en la provincia de Carabaya y ya presenta una serie de deficiencias técnicas en la infraestructura, “lamentablemente el material con que fue edificado no es para la zona, los pisos se han elevado, las paredes se vienen descascarando, entre otras deficiencias”, indicó el consejero por Carabaya Abdón Pacco Hancco



Dijo que la empresa ejecutora no respetó el expediente técnico, puesto que también se ha corroborado que los equipos médicos, son de marca china, cuando la empresa debió adquirir equipos de marca alemana.



Por su parte, Walter Aduviri Calizaya, Gobernador Regional, señaló que, oficialmente el gobierno regional de Puno no ha recibido la obra (hospital de Macusani); sin embargo, adelantó que la misma esta inconclusa, puesto que al momento no tiene instalado el sistema de electricidad, “y si no tiene electricidad, este hospital no funciona, al igual que los equipos médicos están inoperativos”, dijo la autoridad regional.



También, confirmó que parte del techo de esta infraestructura, habría colapsado; ante esta situación dijo que a partir de hoy trabajarán en la implementación de un plan de trabajo para el funcionamiento del hospital de Macusani y contratación de personal; además la próxima semana presentarán ante el consejo regional la moción para la auditoria de la obra y solicitarán la conformación de una comisión investigadora.