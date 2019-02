Puno: "Nadie ama lo que no conoce" seminaristas de San Ambrocio estudian la fe

Publicado el dia viernes 15 de febrero del 2019 a las 12:04

¿Qué es, ser seminarista?, fue la pregunta que se formuló a Wilber Choque Huanca y Jesús Ali Calloapaza, quienes son parte del Cursillo Vocacional en el Seminario San Ambrosio. Muy animosos, respondieron es el estudio de la fe, en sustento al principio “nadie ama lo que no conoce”.



El seminarista Wilber Choque, hizo una distinción dentro del clero. “El obispo es la plenitud del orden sagrado, sus ayudantes son los sacerdotes, luego los diáconos, que están autorizados para la predicación de Dios.



Mientras que los seminaristas son religiosos o novicios que se preparan un periodo de años para ver si están aptos o no: es decir, es una etapa de preparación.



Para la preparación hay un “montón” de libros que tienen en la biblioteca, es que la iglesia católica como impulsora de las ciencias y su evolución han aportado mucho al mundo occidental, en la época medieval.



“Nosotros tenemos a San Gregorio Magno, el doctor de la iglesia, y de la ciencia” dijo; con ello aclara que no solamente es el estudio de la Biblia.



Para estudiar la fe, el curso de base en el seminario es la filosofía. “Con esta base se toman los principios para explicar de forma racional la fe” señaló.



Por su parte Jesús Ali Calloapaza natural de Cabana, recuerda que de niños, tenía esa curiosidad de ser sacerdote, inclusive se preguntaba si había una carrera en la UANCV. “Me sugirió el padre Julio Guevara, y me envió al seminario que estaba en Juliaca” recuerda.