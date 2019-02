La nueva denuncia por una presunta afectación del derecho presentada por la defensa de Alan García contra el fiscal José Domingo Pérez —en el marco de las investigaciones a la empresa Odebrecht— demostraría "desesperación y nerviosismo" del ex presidente por los interrogatorios a efectuarse en Brasil.Así lo afirmó el legislador Hernando Cevallos (FA), quien refirió que esta nueva acusación interpuesta por la defensa de García contra el fiscal José Domingo Pérez "es una raya más al tigre" de los ataques contra el trabajo que viene desarrollando para desbaratar la red de corrupción vivida en el país en los últimos 25 años."Esto demuestra una desesperación que existe por el viaje al Brasil", expresó a Andina al agregar que bajo su punto de vista, García Pérez y su entorno tienen el propósito de "fastidiar" e interrumpir el trabajo de los fiscales en Brasil.Similar posición adoptó la legisladora Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso), quien aseveró que Alan García es especialista en "triquiñuelas" para dilatar y traerse abajo los procesos de investigación."Hay que estar muy atentos porque la mafia se está reorganizando y espero que no pase lo que pasó en la Comisión Lava Jato del Congreso que archivó todo lo relacionado a Alan García", agregó.Según informó el diario El Comercio, la denuncia contra el fiscal José Domingo Pérez fue interpuesta por el abogado Erasmo Reyna, defensor del ex mandatario, el último martes.De acuerdo al recurso de Reyna, el fiscal José Domingo Pérez, encargado de la investigación, no le envió copia de la traducción de los cinco correos electrónicos relacionados con la conferencia que el líder aprista brindó en Brasil el año 2012 y que, según IDL Reporteros, fue pagada con dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht.(Peru21)