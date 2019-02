Puno: Empresas móviles activarán el servicio de mensajería 119 en lugares donde se registren emergencias

Publicado el dia sábado 16 de febrero del 2019 a las 07:40

Jasmany Poma Palma, supervisor de Osiptel Puno, manifestó que creó el sistema de llamadas de emergencia 119 para los usuarios que se encuentran en lugares donde se registró una emergencia como huaicos, inundaciones, entre otros fenómenos atmosféricos que puedan afectar a la población quienes pueden dejar un mensaje de emergencia para indicar sobre su estado de salud.



Explicó que el servicio de mensajería 119 será activado por la empresas móviles cuando las localidades sean declarados en emergencia, lo que será monitoreado por osiptel.



Aseguró que en el caso de que las empresas operadoras no activen el servicio de 119 o no esté funcionando correctamente aplicaran las sanciones conforme a las normativas vigentes por ser considerada como una falta muy grave.



Explicó que en lugares donde no se tiene la cobertura de telefonía móvil, la población pueden utilizar los servicios de teléfonos públicos en su modalidad de satelital.